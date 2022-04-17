Хавбек «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Баварии»
Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Баварии», пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, немецкий клуб следит за ситуацией вокруг контракта Гави и каталонцев. «Барса» не может убедить хавбека продлить соглашение.
В текущем сезоне футболист в 25 матчах испанской ла лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона. Его трансферная стоимость — 60 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|32
|13
|10
|9
|51-31
|49
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|33-41
|44
|
10
|Валенсия
|32
|10
|12
|10
|44-46
|42
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|31
|4
|10
|17
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|3 : 0
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|1 : 2
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|27
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
Новости