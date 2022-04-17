Хавбек «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в «Баварии», пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, немецкий клуб следит за ситуацией вокруг контракта Гави и каталонцев. «Барса» не может убедить хавбека продлить соглашение.

В текущем сезоне футболист в 25 матчах испанской ла лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона. Его трансферная стоимость — 60 миллионов евро.