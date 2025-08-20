Алонсо — о дебюте Мастантуоно: «Выйдя на поле, он немного взъерошил перья и добавил настроя»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру новичка команды Франко Мастантуоно в домашнем матче первого тура ла лиги против «Осасуны» (1:0).
18-летний аргентинский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте.
«Франко, выйдя на поле, немного взъерошил перья и добавил настроя. Мы увидели, чего мы можем добиться от него, и он выглядит как хороший игрок, не так ли? Это правда, что он не тренировался с нами, но он готовился сам. И сегодня эмоциональная сторона, возможно, важнее физической», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
Во втором туре ла лиги «Реал» 24 августа сыграет на выезде с «Овьедо».
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|
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|
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|72
|
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|
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|60
|
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|
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|13
|14
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|46
|
11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
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|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
|6
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|21
|26-60
|29
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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