Алонсо — о дебюте Мастантуоно: «Выйдя на поле, он немного взъерошил перья и добавил настроя»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру новичка команды Франко Мастантуоно в домашнем матче первого тура ла лиги против «Осасуны» (1:0).

18-летний аргентинский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте.

«Франко, выйдя на поле, немного взъерошил перья и добавил настроя. Мы увидели, чего мы можем добиться от него, и он выглядит как хороший игрок, не так ли? Это правда, что он не тренировался с нами, но он готовился сам. И сегодня эмоциональная сторона, возможно, важнее физической», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Во втором туре ла лиги «Реал» 24 августа сыграет на выезде с «Овьедо».