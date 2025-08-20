Мбаппе — об игре с «Осасуной»: «Для «Реала» было важно начать домашний матч с победы»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:0).

«Для нас было очень важно начать домашний матч с победы. Мы понимали, что будет непросто. У «Осасуны» был четкий план действий, и они ждали, когда мы допустим ошибку. В первом тайме у нас не было свободного пространства, но во втором мы быстро нашли способ забить. У нас было больше возможностей, и мы лучше управляли игрой. Тем не менее, мы довольны победой и стремимся к новым достижениям.

Я чувствую себя прекрасно, но главное — постоянно поддерживать команду. В нападении, в защите, а остальное приложится. Если я буду настроен на то, чтобы помогать команде, мы сможем выиграть матч», — приводит слова Мбаппе Marca.

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях с «Овьедо» 24 августа. «Осасуна» примет «Валенсию» в этот же день.