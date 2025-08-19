Гол Мбаппе принес «Реалу» победу над «Осасуной» на старте ла лиги

«Реал» дома обыграл «Осасуну» в матче 1-го тура ла лиги — 1:0. На 51-й минуте форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

В концовке матча красную карточку получил защитник памплонцев Абель Бретонес.

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях с «Овьедо» 24 августа. «Осасуна» примет «Валенсию» в этот же день.