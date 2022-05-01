«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой»
«Гранада» и «Сельта» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в матче на 72-й минуте в свои ворота забил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.
На 90-й минуте Луис Милья сравнял счет в игре и спас «Гранаду» от поражения.
«Сельта» набрала 40 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» находится на 18-й позиции (31 очко).
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|
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|Реал
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|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
3
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
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|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
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|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
12
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
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|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|1 : 1
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
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Усман Дембеле
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|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
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Атлетик
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|
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|2
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