«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой»

«Гранада» и «Сельта» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче на 72-й минуте в свои ворота забил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.

На 90-й минуте Луис Милья сравнял счет в игре и спас «Гранаду» от поражения.

«Сельта» набрала 40 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» находится на 18-й позиции (31 очко).