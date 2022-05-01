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Сегодня, 19:11

«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Гранада» и «Сельта» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче на 72-й минуте в свои ворота забил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.

На 90-й минуте Луис Милья сравнял счет в игре и спас «Гранаду» от поражения.

«Сельта» набрала 40 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» находится на 18-й позиции (31 очко).

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 17:15. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Сельта
Голы
Пуэртас, 72 (0:1), Милья, 90+2 (1:1)
Гранада
Машимиану Эскудеро Санчес Барсия (Хорхе Молина, 77) Милья Петрович Монторо (Мачис, 63) Суарес (Аресо, 82) Пуэртас (Ариас, 83) Узуни (Гоналон, 76) Кольядо
Сельта
Дитуро Араухо (Домингес, 77) Айду Галан Васкес Бельтран (Суарес, 56) Тапия Аспас (Тиагу Гальярду, 89) Серви (Нолито, 55) Мина (Вейга, 77) Мендес
Предупреждения
Хорхе Молина 90+1’  -  Галан 30’, Бельтран 48’, Дитуро 53’
Судьи
Мунуэра (Испания)
Футбол
ФК Гранада
ФК Сельта
0
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«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
12
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Хетафе

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П
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Барселона

 11
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Карим Бензема

Реал

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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

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Хетафе

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