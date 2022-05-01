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Сегодня, 21:21

«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

Иван Шитик
Корреспондент
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«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Сосьедад» набрал 56 очков и занимает шестое место в примере.

«Райо» идет на 11-й строчке в турнирной таблице (41 очко).

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 19:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Реал Сосьедад
Голы
Серлот, 33 (0:1), Фалькао, 78 (1:1)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш Катена Эрнандес Гарсия Сисс (Валентин, 46) Комесанья Палазон (Фалькао, 77) Лопес (Трехо, 63) Гвардьола (Нтека, 46) Альваро Гарсия
Реал Сосьедад
Ремиро Рико Горосабель (Сальдуа, 54) Ле Норман Субименди Ильярраменди (Элустондо, 46) Субельдия (Янузай, 46) Мерино Рафинья (Гевара, 77) Порту (Исак, 65) Серлот
Предупреждения
Лопес 56’, Валентин 73’  -  Субельдия 38’
Судьи
Руис (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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