«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

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«Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Сосьедад» набрал 56 очков и занимает шестое место в примере.

«Райо» идет на 11-й строчке в турнирной таблице (41 очко).