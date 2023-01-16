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Сегодня, 03:25

Гедеш хочет вернуться в «Валенсию» из «Вулверхэмптона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш хочет вернуться в «Валенсию», сообщает журналист Эктор Гомес.

По данным источника, 26-летний португалец попросил своего агента Жорже Мендеша узнать, возможен ли переход футболиста в испанский клуб. Вероятность такой сделки оценивается как низкая.

Гедеш перешел в «Вулверхэмптон» из «Валенсии» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.

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