Бензема согласился продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема согласился продлить контракт с клубом, сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, 35-летний француз подпишет новое соглашение с командой до конца июня 2024 года. Стороны уже обсудили все условия, «Королевский клуб» в ближайшее время объявит о сделке официально.

Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года, вместе с командой он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, 4 раза становился победителем клубного чемпионата мира, чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА, и 2 раза завоевывал Кубок Испании.

В 2022 году форвард стал обладателем награды «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту по итогам года.