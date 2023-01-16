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Сегодня, 08:24

Бускетс: «Победа в Суперкубке Испании должна сплотить «Барселону», чтобы продолжать бороться за новые трофеи»

Мария Гусева
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финальном матче за Суперкубок Испании.

«Мы знали, что это был шанс, которым нужно было воспользоваться. У нас случилось много перемен. Эта победа должна сплотить нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи. Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барселоне» всегда требуют побед. Сегодня мы наконец-то смогли это сделать. Мы усилили центр, чтобы добиться превосходства. Мы выдавили «Мадрид» на фланги, прессинговали и чувствовали себя очень комфортно», — цитирует Marca Бускетса.

Всего каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 13
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
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Карим Бензема

Реал

 8
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

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Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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