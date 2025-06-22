Винисиус убрал принадлежность к «Реалу» в соцсети
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор убрал принадлежность к клубу в профиле соцсети.
Ранее форвард столкнулся с критикой после матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). В комментариях под постами игроку стали писать: «На выход».
24-летний бразилец играет за «Реал» с 2018 года.
В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 53 матча, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Всего на его счету 317 игр за «Реал», 105 мячей и 82 голевых паса.
