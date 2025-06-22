Футбол
22 июня, 08:59

Винисиус убрал принадлежность к «Реалу» в соцсети

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор убрал принадлежность к клубу в профиле соцсети.

Ранее форвард столкнулся с критикой после матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). В комментариях под постами игроку стали писать: «На выход».

24-летний бразилец играет за «Реал» с 2018 года.

Хаби Алонсо (справа) разговаривает с&nbsp;Арда Гюлером и&nbsp;Браимом Диасом.Хаби Алонсо начал в «Реале» с ничьей. «Аль-Хиляль» с Индзаги способен на многое

В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 53 матча, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Всего на его счету 317 игр за «Реал», 105 мячей и 82 голевых паса.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
  • serkonol

    действительно здесь на форуме очень много безмозглых де билов, у которых чёрное - это белое, месси хороший - роналду плохой и дважды два пять. наслаждайтесь...

    23.06.2025

  • hant64

    Радует уже то, что дебилов навроде тебя хотя бы на этом форуме меньшинство, но вас и впрямь всё же достаточно. И вот это печально.

    23.06.2025

  • vladmad_75

    Так тогда и от контракта должен отказаться. Ведь раз нет Реала в его жизни, то и денег от Реала тоже нет. Совсем уже эти футболеры своё место в жизни попутали.

    23.06.2025

  • serkonol

    радуйся, ты не одинок. посмотри сколько поставили плюсиков под твоими испражнениями. месси такой же безмозглый, которого ботоферма пиарит уже много лет.

    23.06.2025

  • serkonol

    мбаппе и вини очень хорошие футболисты, но ямаль круче и лучше, если не задурит.

    22.06.2025

  • hant64

    А, понял. У тебя более молодые обоже подросли - Мбаппе, Винисиус... Ты сейчас на них наяриваешь свой нефритовый стержень? Или уже всё, повис он у тебя, и наяривать не нужно?:grin: Ну, у алкашей рано виснет, а тебе уж годков не так и мало.

    22.06.2025

  • serkonol

    именно ты свихнутый. даже не свихнутый, а еба ну тый. пока безмозглый:grin: внимательно перечитай свой первоначальный коммент про морального урода. отсутствие мозгов и морали - это диагноз.

    22.06.2025

  • hant64

    Да это же именно ты всё время ко мне лезешь, и почти всегда с Роналду. Мне даром не нужен ни сам Роналду, ни, тем более, твои потуги на умозаключения о нём. Отстань от меня с ним, свихнутый.

    22.06.2025

  • serkonol

    теория вероятности не самый простой предмет, пропустил пару лекций и хана. тупой именно ты, т.к. никогда не изучал таких сложных дисциплин. твой уровень - общение с безмозглой кирой ивановой, вот и общайся с ней:grin:

    22.06.2025

  • hant64

    И это мне говорит человек, который теорию вероятности сдавал восемь раз? Очевидно, что нужно быть совсем тупеньким. Даже тупорылым. Вдрызг тупорылым, напрочь:grin::grin:

    22.06.2025

  • serkonol

    это ты моська безмозглая.

    22.06.2025

  • hant64

    Что ты как моська бегаешь за всеми, чтобы тявкнуть очередную хрень про своего обоже Роналду? Ты свихнулся на нём, что ли?

    22.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Бегунок взлетел наверх и стремительно падает.

    22.06.2025

  • Садовник

    да мы и так знали, не позорься, это от пива у тебя, лик?рыч, фу:rofl::thumbsup:

    22.06.2025

  • serkonol

    вини в много раз умнее всяких иноков и Dimzilla. не предлагаю почитать, чем занимается вини вне футбольного поля. у местных ущербных ботов месси, родри, гвардиола, барса хорошие, а роналду, вини, мбаппе, реал плохие. продолжайте пиарить одних и хейтить других:grin:

    22.06.2025

  • serkonol

    матчи смотрите? сколько раз в начале сезона вини уступал мбаппе бить пенали? сколько у вини голевых? иногда действительно бьёт сам, вместо чтоб отдать пас, но это бывает не часто.

    22.06.2025

  • serkonol

    моральный урод называл роналду пи до ром.

    22.06.2025

  • serkonol

    позор - это твой коммент, и месси со своими многими незаслуженными золотыми мячами!!!

    22.06.2025

  • marz

    Дебилоид

    22.06.2025

  • инок

    Возможно, в прошлом году нам посчастливилось не увидеть самого позорного обладателя ЗМ, этого Винни.

    22.06.2025

  • hant64

    Обиженка. Впрочем, он всегда таким был, и будет, наверное. И тут же при этом продлил контракт. Просто урод какой-то моральный.

    22.06.2025

  • хорошо у гитлара получилось увидеть))

    22.06.2025

  • Dimzilla

    Он глупый просто.

    22.06.2025

  • Упёртый русский

    Моё мнение - Винни лишний в этом Реале. Он только мешается Мбаппе и тянет одеяло на себя, хотя явно слабее, как нападающий. Реалу надо его скидывать за приличные деньги - будет только лучше...

    22.06.2025

  • Millwall82

    соцсети - зло. Правда спортсмены так себя монетезируют порой. Один рекламный пост стоит от 6 нулей в валюте.

    22.06.2025

  • Rutozid

    Его статстика удручает. И лучше она не будет, ибо это предел.

    22.06.2025

  • Садовник

    Обиделся.

    22.06.2025

  • инок

    Какой же он ещё незрелый. Вини реально не понимает того, что делает.

    22.06.2025

  • 36

    Видел бы М.Л.Кинг к чему привела его "борьба"

    22.06.2025

    • Главный тренер «Овьедо» — о выходе в ла лигу: «Невозможно описать, что это значит для нас»

    Источник: Винисиус продлил контракт с «Реалом»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
