Главный тренер «Овьедо» — о выходе в ла лигу: «Невозможно описать, что это значит для нас»

Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович прокомментировал возвращение в ла лигу спустя 25 лет.

«Невозможно описать, что это значит для нас. Эти игроки — герои, каждый из них. Они заслуживают большого признания», — цитирует сербского специалиста La Liga TV.

«Овьедо» в ответном матче за выход в ла лигу дома обыграл в дополнительное время «Мирандес» со счетом 3:1. По сумме двух встреч «Овьедо» выиграл со счетом 3:2. Команда сыграет в высшем дивизионе Испании впервые с сезона-2000/01.