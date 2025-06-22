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22 июня 2025, 03:26

Главный тренер «Овьедо» — о выходе в ла лигу: «Невозможно описать, что это значит для нас»

Павел Лопатко

Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович прокомментировал возвращение в ла лигу спустя 25 лет.

«Невозможно описать, что это значит для нас. Эти игроки — герои, каждый из них. Они заслуживают большого признания», — цитирует сербского специалиста La Liga TV.

«Овьедо» в ответном матче за выход в ла лигу дома обыграл в дополнительное время «Мирандес» со счетом 3:1. По сумме двух встреч «Овьедо» выиграл со счетом 3:2. Команда сыграет в высшем дивизионе Испании впервые с сезона-2000/01.

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Футбол
ФК Овьедо
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«Овьедо» в дополнительное время обыграл «Мирандес» и вернулся в ла лигу спустя 25 лет

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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