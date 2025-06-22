Главный тренер «Овьедо» — о выходе в ла лигу: «Невозможно описать, что это значит для нас»
Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович прокомментировал возвращение в ла лигу спустя 25 лет.
«Невозможно описать, что это значит для нас. Эти игроки — герои, каждый из них. Они заслуживают большого признания», — цитирует сербского специалиста La Liga TV.
«Овьедо» в ответном матче за выход в ла лигу дома обыграл в дополнительное время «Мирандес» со счетом 3:1. По сумме двух встреч «Овьедо» выиграл со счетом 3:2. Команда сыграет в высшем дивизионе Испании впервые с сезона-2000/01.
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12
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13
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
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|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
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|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
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