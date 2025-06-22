Источник: Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продлил контракт с клубом, утверждает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

По его данным, официально об этом объявят после окончания клубного чемпионата мира.

Ранее 24-летний бразилец убрал принадлежность к «Реалу» в профиле в соцсети из-за возможной критики после ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче клубного ЧМ-2025.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 53 матча, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Всего на его счету 317 игр за «Реал», 105 мячей и 82 голевых паса.