Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

22 июня, 10:17

Источник: Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продлил контракт с клубом, утверждает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

По его данным, официально об этом объявят после окончания клубного чемпионата мира.

Ранее 24-летний бразилец убрал принадлежность к «Реалу» в профиле в соцсети из-за возможной критики после ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче клубного ЧМ-2025.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 53 матча, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Всего на его счету 317 игр за «Реал», 105 мячей и 82 голевых паса.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Винисиус Жуниор
ФК Реал
Читайте также
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Gordon

    Значит "Реал" помножит умножение на ноль имени "королевского клуба". Ну в добрый путь :)

    22.06.2025

  • serkonol

    у вини много мозгов. если мне не веришь, то почитай, чем он занимается вне футбольного поля. хотя лучше не читай:grin:

    22.06.2025

  • serkonol

    на сарае написано фуй, а там дрова:grin:

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Красаучег

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ну славатебехосподя! Отлегло. Ещё и Мбаппа попу вылечил. Жизнь то налаживается!

    22.06.2025

  • Адекватный спартач

    Переменчивый афрохлебушек. Но так было всегда...

    22.06.2025

  • izorkin

    Как болельщик Барсы поддерживаю обеими руками. Побольше Реалу суперзвезд на позицию левого вингера! :))

    22.06.2025

  • емен

    Похоже отвалили ему за контракт не хило ! Посмотрим как он отработает эти деньги.

    22.06.2025

  • Highlander

    Либо он, либо Мбаппэ. Это по характеру. А по футболу если договорятся их можно флангами менять в позиции. А наконечник нужен конечно. 4-3-3 это не лучшее из того ка можно

    22.06.2025

  • hant64

    Просто мозгов нет, причём здесь стыд и совесть, которых, впрочем, тоже нет?:grin:

    22.06.2025

  • Спартак 98

    Винни не плох , но не Феномен :unamused:

    22.06.2025

  • инок

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор убрал принадлежность к клубу в профиле соцсети.(с) ==== Ни стыда, ни совести. И тут-же хочет продлить контракт с Реалом. Тьфу на Винни..

    22.06.2025

    • Винисиус убрал принадлежность к «Реалу» в соцсети

    Гюлер: «При Алонсо чувствую себя более важным игроком «Реала»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    26.09 22:00
    Жирона – Эспаньол
    		 0 : 0
    27.09 15:00
    Хетафе – Леванте
    		 1 : 1
    27.09 17:15
    Атлетико – Реал
    		 5 : 2
    27.09 19:30
    Мальорка – Алавес
    		 1 : 0
    27.09 22:00
    Вильярреал – Атлетик
    		 1 : 0
    28.09 15:00
    Р. Вальекано – Севилья
    		 0 : 1
    28.09 17:15
    Эльче – Сельта
    		 2 : 1
    28.09 19:30
    Барселона – Р. Сосьедад
    		 2 : 1
    28.09 22:00
    Бетис – Осасуна
    		 2 : 0
    30.09 21:00
    Валенсия – Овьедо
    		 1 : 2
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости