Флик — о травме Карвахаля: «Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму защитника «Реала» Дани Карвахаля.

«Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны», — приводит слова Флика Marca.

5 октября Карвахаль получил травму в матче против «Вильярреала» (2:0) в 9-м туре испанской ла лиги. В воскресенье «сливочные» объявили, что футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он пропустит остаток сезона.