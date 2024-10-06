«Реал» подтвердил разрыв связки и подколенного сухожилия у Карвахаля

«Реал» опубликовал заявление по поводу травмы защитника Дани Карвахаля.

После медицинского обследования, испанцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. В ближайшие дни игроку предстоит перенести операцию.

32-летний защитник травмировался в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

Карвахаль в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.