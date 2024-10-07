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Ямаль поддержал травмированного Карвахалю: «Много сил тебе»

Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к защитнику «Реала» Дани Карвахалю, который получил серьезную травму колена.

«Много сил тебе, Карва. Ты вернешься здоровым как бык, кем ты и являешься», — написал Ямаль в соцсети.

32-летний защитник «Реала» травмировался в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

После медицинского обследования, Карвахалю диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. В ближайшие дни игроку предстоит перенести операцию.

Дани Карвахаль на&nbsp;газоне. Ох какую жуткую травму получил Карвахаль — смотреть больно. Капитан «Реала» даже заплакал

Даниэль Карвахаль
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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4.10 22:00
Леганес – Валенсия
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5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
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5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 1 : 1
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 0 : 1
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 1 : 2
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 0
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 0 : 3
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 1 : 0
6.10 22:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Роберт Левандовски

Барселона

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Айосе Перес

Вильярреал

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Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 6 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

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