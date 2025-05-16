Флик назвал лучший момент «Барселоны» в сезоне-2024/25

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик на пресс-конференции после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре ла лиги ответил на вопрос о лучшем моменте в сезоне.

«Мой любимый момент сезона? Четыре класико против «Реала», — сказал Флик и показал четыре пальца.

Каталонцы за 2 тура до конца сезона стали недосягаемы для «Реала». У «Барселоны» 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке мадридского клуба — 78 очков.