«Барселона» в раздевалке отпраздновала чемпионство в ла лиге

Игроки «Барселоны» после победы над «Эспаньолом» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании шумно отпраздновали досрочное чемпионство в ла лиге-2024/25.

Сразу после финального свистка главный тренер каталонцев Ханси Флик отправил игроков в раздевалку, чтобы они не праздновали на поле. Работники стадиона включили разбрызгиватели воды и облили футболистов.

В раздевалке игроки «Барселоны» надели золотые майки и громко пели победные песни и танцевали. Голкипер команды Войцех Щенсны курил сигару.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона с 85 очками в турнирной таблице гарантировала победу в чемпионате. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.