Ямаль: «Я бы никогда не сравнивал себя с Месси»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре ла лиги и досрочного чемпионства высказался о сравнении его с Лионелем Месси.

«Я бы никогда не сравнивал себя с Месси... Лео — лучший игрок всех времен», — приводит в соцсети X журналист Фабрицио Романо слова Ямаль.

17-летний Ямаль стал первым в истории футболистом, который дважды выиграл чемпионат Испании до своего 18-летия.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона стала недосягаемой для «Реала». У каталонцев 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на втором месте мадридского клуба — 78 очков.