Фернандо Морьентес: «Азар может стать откровением этого сезона»

Экс-нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес уверен, что новичок мадридского клуба Эден Азар может стать открытием сезона в ла лиге. По его мнению, бельгиец был лучшим игроком АПЛ.

— Я верю, что Азр может стать откровением этого сезона, учитывая соотношение цены и того, что мы видели в прошлом году, -цитирует Goal Морьентеса. — Это правда, что некоторые игроки «Ливерпуля» были на впечатляющем уровне, но для меня Азард был безусловно лучшим игроком премьер-лиги. Все ждут, что он сможет сохранить прошлогодний уровень, который был экстраординарным.

Азар — лучший игрок Лиги Европы-2018/19 //

Эден Азар: «Когда «Реал» стучит в вашу дверь, вы можете сделать только одно — открыть ее»