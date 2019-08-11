Эден Азар: "Когда "Реал" стучит в вашу дверь, вы можете сделать только одно – открыть ее"

Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о том, как получил предложение перейти в мадридский клуб.

– В детстве я мечтал носить футболку "Реала", – цитирует Corriere della Sera Азара. – Когда Мадрид стучит в вашу дверь, вы можете сделать только одно – открыть ее. В "Челси" провел незабываемые годы, но в Мадриде я на седьмом небе от счастья. Зидан в детстве был одним из моих кумиров, у меня был его плакат в моей комнате.

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