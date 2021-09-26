У Депая в контракте с «Барселоной» нет опции автоматического продления соглашения

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не стал прописывать в контракте опцию возможного продления договора, сообщает Mundo Deportivo.

Летом стороны заключили соглашение на два года. Стороны вели переговоры относительно структуру контракта «2+1», однако остановились на соглашении до 2023 года без дополнительных опций.

В нынешнем сезоне ла лиги 27-летний голландец провел 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.