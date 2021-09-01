Фати будет выступать за «Барселону» под номером 10, который ранее принадлежал Месси
«Барселона» объявила о том, что нападающий каталонцев Ансу Фати сменил игровой номер.
18-летний испанец теперь будет выступать в футболке с номером 10. Отметим, что ранее этот номер принадлежал бывшему форварду сине-гранатовых Лионелю Месси, который покинул клуб в июле 2021 года на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».
Our new number ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021
Made in La Masia ???
?? @ANSUFATI ?? pic.twitter.com/co6NcpjxOx
Фати — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 10 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи. В ноябре 2020 года форвард выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор не принимал участия в официальных встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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