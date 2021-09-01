Защитник Ибица стал футболистом «Ибицы»
«Ибица» подписала защитника «Альмерии» Хуана Ибицу.
Контракт с 26-летним испанцем рассчитан на два года.
? OFICIAL | Juan Ibiza, nuevo jugador del #Ibiza ???— UD Ibiza (@ibizaud) August 31, 2021
?Benvingut de tornada a Eivissa! ??
? https://t.co/JPzedDEHar#VamosIbiza | #I?Ibiza pic.twitter.com/Y6S4uLc2cP
В сезоне-2020/21 Ибица провел 35 матчей за «Альмерию», на его счету три гола и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.ibizaud.com/juan-ibiza-nuevo-jugador-de-la-ud-ibiza/
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