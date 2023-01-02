«Эспаньол» намерен оспорить результат матча с «Барселоной»

«Эспаньол» намерен оспорить результат матча 15-го тура ла лиги с «Барселоной» (1:1).

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором заявил, что направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за участия в матче нападающего Роберта Левандовского, ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в ла лиге.

«Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.

Как было объявлено ранее накануне матча, «Эспаньол» будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками», — говорится в заявлении «Эспаньола».

Ранее центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче против «Эспаньола». Суд снял наказание до окончания разбирательства по делу футболиста.

Польский форвард во встрече 14-го тура с «Осасуной» (1:2) получил красную карточку, по которой затем был дисквалифицирован на три игры.