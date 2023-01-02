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Полузащитник Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию», пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Как сообщает AS, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесет операцию и пропустит минимум три месяца.

Гонсалес получил травму в матче «Валенсии» против «Вильярреала» (1:2). Он был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

Гонсалес в текущем сезоне забил один гол в 13 матчах чемпионата Испании. Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Источник: AS
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
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 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
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 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
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 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
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 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
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 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
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 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
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 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
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Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
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Мальорка

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Борха Иглесиас

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Бетис

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

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Эльче

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