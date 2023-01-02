Анчелотти: «Кубок Испании — еще один турнир, который мы хотим выиграть в этом году»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что команда нацелена на победу в Кубке Испании.

«Для нас это важно, но Кубок не самое главное соревнование, в отличие от Лиги чемпионов. Но нужно уважать все соревнования и стараться выиграть их. И Кубок Испании — еще один турнир, который мы хотим выиграть в этом году.

Мы должны быть готовы. Только мастерство не поможет, нужно играть интенсивно и бороться. Кубок важен для нас, и мы должны использовать все, что у нас есть: мастерство, интенсивность и характер", — приводит Marca слова Анчелотти.

3 января «Реал» встретится с «Касереньо» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.