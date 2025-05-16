«Барселона» победила в дерби «Эспаньол» и досрочно выиграла чемпионат Испании

«Барселона» за 2 тура до конца сезона выиграла ла лигу

«Барслеона» выиграла у «Эспаньола» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат».

В первом тайме голов забито не было. В начале второго тайма Ламин Ямаль на 53-й минуте с передачи Дани Ольмо открыл счет. В добавленное время Фермин Лопес с передачи Ямаля удвоил преимущество каталонцев.

«Эспаньол» с 80-й минуты играл в меньшинстве, так как защитник Леандро Кабрера получил красную карточку.

«Барселона» набрала 85 очков и за 2 тура до конца сезона гарантировала себе первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков. «Эспаньол» занимает 16-е место — 39 очков.

Сине-гранатовые стали 28-кратными чемпионами Испании. По этому показателю клуб занимает второе место в истории турнира — лидирует «Реал» с 36 чемпионствами.