«Атлетик» на выезде переиграл «Хетафе»

«Атлетик» обыграл «Хетафе» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине забитыми мячами отметились Горка Гурусета и Дани Вивиан.

«Атлетик» набрал 67 очков и занимает 4-е место в турнирнолй таблице. «Хетафе» идет на 15-й строчке — 39 очков.