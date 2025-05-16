«Барселона» выиграла три национальных турнира в этом сезоне

«Барселона» переиграла «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре ла лиги и гарантировала себе чемпионство. У каталонцев за 2 тура до конца сезона 85 очков в турнирной таблице, а у идущего на второй строчке «Реала» — 78.

Таким образом, сине-гранатовые выиграли в этом сезоне все национальные трофеи. Ранее команда Ханси Флика выиграла Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Теперь у «Барселоны» 28 побед в ла лигу, 32 победы в Кубке Испании (рекорд) и 15 выигранных Суперкубков Испании (рекорд).