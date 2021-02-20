Испанский тренер дисквалифицирован на 73 матча за угрозы арбитру
Тренер команды четвертого испанского дивизиона «Хувентуд Лос Карменес» Гонсало Барахона Мартин дисквалифицирован на 73 матча за неподобающее поведение по отношению к арбитру, судившему 7 февраля игру с «Ментемой Боадильей».
Как сообщает Marca, Барахона Мартин заработал удаление, напал на 17-летнего судью, начал ему угрожать и толкнул. За нарушения различных статей дисциплинарного регламента он заработал пять сроков дисквалификаций — в общей сложности они достигли 73 игр (40+12+10+10+1).
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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