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Испанский тренер дисквалифицирован на 73 матча за угрозы арбитру

13:32

Тренер команды четвертого испанского дивизиона «Хувентуд Лос Карменес» Гонсало Барахона Мартин дисквалифицирован на 73 матча за неподобающее поведение по отношению к арбитру, судившему 7 февраля игру с «Ментемой Боадильей».

Как сообщает Marca, Барахона Мартин заработал удаление, напал на 17-летнего судью, начал ему угрожать и толкнул. За нарушения различных статей дисциплинарного регламента он заработал пять сроков дисквалификаций — в общей сложности они достигли 73 игр (40+12+10+10+1).

(Александр Бобров)

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