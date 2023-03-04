Диего Симеоне стал тренером с наибольшим числом матчей в истории «Атлетико»

Диего Симеоне установил рекорд по числу матчей с командой в статусе главного тренера.

Игра 24-го тура ла лиги против «Севильи» стала для 52-летнего аргентинца 613-й во главе мадридского клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Луису Арагонесу (612).

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и по одному разу — Кубок и Суперкубок Испании.