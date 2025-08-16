Симеоне — о 14-летней работе в «Атлетико»: «У меня все еще есть энергия»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как ощущает себя в клубе, в котором он находится уже 14 лет.

«Я счастлив в том месте, в котором нахожусь. У меня все еще есть энергия, необходимая для того места, которое я занимаю. Я осознаю возможные последствия — хорошие, обыденные и плохие, возможные в моем положении», — приводит слова Симеоне Marca.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время он выирал два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды побеждал в Лиге Европы и брал два Суперкубка УЕФА.