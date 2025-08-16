«Атлетико» готовит предложение по переходу Кубо из «Реал Сосьедад»

«Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «Реал Сосьедад» Такефусы Кубо, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы хотят усилить свою атаку 24-летним японцем до закрытия трансферного окна. Подписание контракта с Кубо будет сложным из-за конкуренции со стороны других претендентов и нежелания «Реал Сосьедад» расставаться с одним из ключевых игроков. Между тем, «Атлетико» готов сделать существенное финансовое предложение.

В сезоне-2024/25 Кубо в 52 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.