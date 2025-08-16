«Мальорка» и «Барселона» сыграют в чемпионате Испании 16 августа

«Мальорка» и «Барселона» сыграют в 1-м туре чемпионата Испании в субботу, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Эстади Мальорка» в Пальма-де-Мальорке (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.

16 августа, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)

Ключевые события и результат игры «Мальорка» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Встречу «Мальорки» и «Барселоны» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

«Мальорка» в сезоне ла лиги-2024/25 заняла 10-е место с 48 очками. «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 очков.