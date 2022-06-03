Диего Коста попал в сферу интересов «Хетафе» и «Райо Вальекано»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста, может вернуться в Испанию, сообщает, O Tempo.

В подписании контракта с 33-летним форвардом заинтересованы два клуба. Речь идет о «Хетафе» и «Райо Вальекано». Оба клуба привлекает возможность подписания футболиста в статусе свободного агента.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.