Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле возобновил тренировки в общей группе. Однако футболист пропустит матч Кубка Испании против «Леганеса» (30 января), а также игры в чемпионате с «Леванте» (2 февраля) и «Бетисом» (9 февраля), сообщает Cadena Cope.

Дембеле сможет набрать форму к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который состоится 25 февраля в Неаполе.

22-летний француз не играет с тех пор, как травмировал бедро в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).