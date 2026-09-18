Ямаль: «Нельзя считать расизм нормой, но при этом он не раздражает меня»
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что много раз сталкивался в Испании с расизмом.
«Да, тысячу раз. Люди проявляют к тебе расизм косвенно, но иногда даже не осознают этого. Бывает много комментариев, взглядов, ситуаций, которые являются расистскими, хотя люди этого не понимают. Я вырос в среде, где это не то чтобы считается нормой, потому что то, что неправильно, нельзя считать нормой, но при этом это не раздражает тебя.
Например, то самое видео с «Бернабеу», где нам с Рафиньей кричали всякое, а люди удивлялись моей реакции. В конце концов, если этот человек называет меня черным, меня это совершенно не заденет. Я черный, я не какого-то другого цвета. Другое дело, правильно это или неправильно, потому что он говорит это в пренебрежительной форме. Это неправильно, но я, играя в футбол, не собираюсь злиться из-за человека, который заплатил за билет, чтобы посмотреть на меня, а затем проявил ко мне неуважение», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.
19-летний испанец вспомнил эпизод с расистскими оскорблениями на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время игры с «Реалом» 26 октября 2024 года, когда он и Рафинья во время празднования гола стали объектами расистских и ксенофобских выкриков с трибун.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|28-6
|18
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|6
|4
|1
|1
|9-6
|13
|
6
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|11-6
|10
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Р. Вальекано
|6
|2
|1
|3
|10-15
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|9-7
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Расинг
|6
|2
|1
|3
|11-16
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|5-12
|7
|
14
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
15
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
16
|Хетафе
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
17
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
18
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
19
|Малага
|6
|0
|3
|3
|3-11
|3
|
20
|Эльче
|6
|0
|2
|4
|8-16
|2
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|- : -
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|- : -
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|- : -
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|- : -
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|- : -
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|3
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Кике Салас
Севилья
|5
|1
|1