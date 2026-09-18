Ямаль: «Нельзя считать расизм нормой, но при этом он не раздражает меня»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что много раз сталкивался в Испании с расизмом.

«Да, тысячу раз. Люди проявляют к тебе расизм косвенно, но иногда даже не осознают этого. Бывает много комментариев, взглядов, ситуаций, которые являются расистскими, хотя люди этого не понимают. Я вырос в среде, где это не то чтобы считается нормой, потому что то, что неправильно, нельзя считать нормой, но при этом это не раздражает тебя.

Например, то самое видео с «Бернабеу», где нам с Рафиньей кричали всякое, а люди удивлялись моей реакции. В конце концов, если этот человек называет меня черным, меня это совершенно не заденет. Я черный, я не какого-то другого цвета. Другое дело, правильно это или неправильно, потому что он говорит это в пренебрежительной форме. Это неправильно, но я, играя в футбол, не собираюсь злиться из-за человека, который заплатил за билет, чтобы посмотреть на меня, а затем проявил ко мне неуважение», — приводит Mundo Deportivo слова Ямаля.

19-летний испанец вспомнил эпизод с расистскими оскорблениями на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время игры с «Реалом» 26 октября 2024 года, когда он и Рафинья во время празднования гола стали объектами расистских и ксенофобских выкриков с трибун.