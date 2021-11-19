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Дембеле и Педри пропустят первый матч «Барселоны» под руководством Хави

09:49
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Полузащитники «Барселоны» Усман Дембеле и Педри пропустят 14-й тур чемпионата Испании с «Эспаньолом», сообщает Marca.

По информации источника, оба игрока пропустили тренировку 18 ноября и продолжат восстановление от повреждений.

В каталонском клубе хотят дать им время для набора формы, чтобы избежать рецидива травм.

Напомним, что 24-летний француз испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, а 18-летний испанец — проблемы с бедром.

Матч «Барселона» — «Эспаньол» состоится 20 ноября на стадионе «Камп Ноу». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Напомним, что это будет первая игра каталонцев под руководством нового главного тренера Хави.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/11/18/6196c34546163f2d818b461e.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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