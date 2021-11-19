Дембеле и Педри пропустят первый матч «Барселоны» под руководством Хави

Полузащитники «Барселоны» Усман Дембеле и Педри пропустят 14-й тур чемпионата Испании с «Эспаньолом», сообщает Marca.

По информации источника, оба игрока пропустили тренировку 18 ноября и продолжат восстановление от повреждений.

В каталонском клубе хотят дать им время для набора формы, чтобы избежать рецидива травм.

Напомним, что 24-летний француз испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, а 18-летний испанец — проблемы с бедром.

Матч «Барселона» — «Эспаньол» состоится 20 ноября на стадионе «Камп Ноу». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Напомним, что это будет первая игра каталонцев под руководством нового главного тренера Хави.