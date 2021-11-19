«Барса» хочет бесплатно подписать защитника «Челси» Кристенсена

«Барселона» рас считывает укрепить состав во время зимнего трансферного окна и прорабатывает различные варианты, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб интересуется защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой, защитником «Валенсии» Хосе Гайя, а также нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Также «Барса» хочет бесплатно подписать защитника «Челси» Андреаса Кристенсена.

Ранее сообщалось, что трансферный бюджет каталонцев на зимнее окно составит 10 миллионов евро.