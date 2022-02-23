Ла лига утвердила дату и время начала ближайшего эль-класико

Следующий матч «Реала» и «Барселоны» состоится 20 марта в 23:00 по московскому времени в рамках 29-го тура чемпионата Испании, сообщает ла лига.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Их предыдущая встреча 12 января 2022 года в Суперкубке Испании завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала».

В чемпионате Испании последний раз команды играли 24 ноября прошлого года, итоговый счет в матче был 2:1 в пользе мадридского клуба.

Последний раз «Барселона» выигрывала «Реал» в марте 2019 года (1:0).