Нападающий Люк де Йонг прокомментировал переход из «Севильи» в «Барселону» на правах аренды.

«Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире — невероятно. Надеюсь, у меня все получится и смогу показать свои качества в «Барселоне», хотя это и будет нелегко.

У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Нидерландов, и мы много раз говорили о тактике. Для меня Куман — очень хороший тренер, и он верит в меня. Поехать в «Барселону» и снова поработать с ним — особенное событие", — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Об аренде 31-летнего голландца стало известно 1 сентября.

В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.