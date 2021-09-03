Де Йонг — о переходе в «Барселону»: «Играть за величайший клуб в мире — невероятно»
Нападающий Люк де Йонг прокомментировал переход из «Севильи» в «Барселону» на правах аренды.
«Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире — невероятно. Надеюсь, у меня все получится и смогу показать свои качества в «Барселоне», хотя это и будет нелегко.
У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Нидерландов, и мы много раз говорили о тактике. Для меня Куман — очень хороший тренер, и он верит в меня. Поехать в «Барселону» и снова поработать с ним — особенное событие", — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.
Об аренде 31-летнего голландца стало известно 1 сентября.
В прошлом сезоне де Йонг сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210903/1001684477/jong-jugar-club-mas-grande-mundo-increible.html
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