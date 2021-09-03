Камавинга рассказал, что с детства мечтал играть за «Реал»

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, что с детства мечтал выступать за «Королевский клуб».

«Я с детства мечтал играть за «Реал». Об этом мечтают все футболисты. Очень рад, что моя мечта сбывается. Жду, когда смогу сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в присутствии зрителей. Ожидаю впечатляющее зрелище на трибунах», — приводит AS слова Камавинга.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» 31 августа 2021 года. Испанский клуб заплатил за 18-летнего француза 31 миллион евро без учета бонусов.