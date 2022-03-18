Де Йонг готов продлить с «Барселоной» контракт на шесть лет

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своем будущем в клубе.

— Жизнь в Барселоне прекрасна. Я думаю, что в мире не так уж много более подходящих для жизни мест.

— Были ли бы вы готовы продлить контракт на шесть лет?

— Вероятно, да, — приводит слова де Йонга Sport.es со ссылкой на Ziggo Sport.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 де Йонг сыграл за каталонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.