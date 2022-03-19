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Сегодня, 01:01

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетик» в матче 29-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.

На гол Энела Унала баскский клуб ответил точным ударом Юри Бершиша. На 65-й минуте гости остались вдесятером после удалении Хорхе Куэнки, а на 90-й минуте запасной Якуп Янкто получил красную карточку за неспортивное поведение.

После этого матча «Атлетик» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 29 очками — на 15-й строчке.

Испания. Лига 1. 29-й тур
18 мар, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:1
Хетафе
Голы
Энес Юнал, 3 (0:1), Берчиче, 29 (1:1)
Атлетик
Симон Альварес Вивиан Берчиче Де Маркос (Петча, 89) Весга Сансет (Вильялибре, 78) Икер Муниаин (Серрано, 89) Венседор (Уильямс, 72) Беренгер Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 78)
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Оливера Суарес Митрович Вильяр Аленья (Иглесиас, 87) Оскар Родригес (Окай Йокушлу, 78) Энес Юнал (Мата, 87) Рамирес (Майораль, 74)
Предупреждения
Весга 79’, Де Маркос 88’, Петча 90+3’, Альварес 90+6’  -  Митрович 25’, Энес Юнал 32’, Даконам 86’, Мата 90+3’, Суарес 90+7’
Удаления
Куэнка 65’, Янкто 90’
Судьи
Мансано (Испания)

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Реал» — «Барселона», «Севилья» — «Реал Сосьедад» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 - : -
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 - : -
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 - : -
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 - : -
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
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 14
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Энес Юнал

Хетафе

 14
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Барселона

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Жорди Альба

Барселона

 7
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
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Атлетик

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