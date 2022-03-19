«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»

«Атлетик» в матче 29-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.

На гол Энела Унала баскский клуб ответил точным ударом Юри Бершиша. На 65-й минуте гости остались вдесятером после удалении Хорхе Куэнки, а на 90-й минуте запасной Якуп Янкто получил красную карточку за неспортивное поведение.

После этого матча «Атлетик» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 29 очками — на 15-й строчке.