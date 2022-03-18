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Сегодня, 18:28

Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возвращении сына в Россию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации сына клубе.

«У Дениса все хорошо, тренируется в рабочем режиме. В Испании все идет мирным путем. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задает и это самое главное! Переживания у него присутствуют так же, как у любого человека.

Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, все будем делать постепенно", — приводит слова Черышева Sport24.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 10 матчей в составе команды в чемпионате Испании и отметился двумя результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-18-dm-cheryshev-u-denisa-vse-khorosho-treniruyetsya-v-rabochem-rezhime-v-ispanii-vse-idet-mirnym-putem

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ФК Валенсия
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Каземиро оценил шансы «Реала» на победу в чемпионате Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
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Барселона – Р. Вальекано
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