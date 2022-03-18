Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возвращении сына в Россию

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации сына клубе.

«У Дениса все хорошо, тренируется в рабочем режиме. В Испании все идет мирным путем. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задает и это самое главное! Переживания у него присутствуют так же, как у любого человека.

Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, все будем делать постепенно", — приводит слова Черышева Sport24.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 10 матчей в составе команды в чемпионате Испании и отметился двумя результативными действиями.