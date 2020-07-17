«Челси» получит до 16 миллионов евро за Азара после победы «Реала» в ла лиге

«Челси» получит призовые бонусы после победы «Реала» в чемпионате Испании, сообщает ESPN.

По сведениям источника, лондонцы по условиям перехода форварда Эдена Азара получат от мадридцев бонус в размере от 11 до 16 млн евро.

Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года. В текущем сезоне бельгиец провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативных передач.