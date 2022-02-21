Бэйл летом покинет «Реал» в качестве свободного агента

Форвард «Реала» Гарет Бэйл покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний валлиец уйдет из мадридской команды в качестве свободного агента. Сообщается, что игрок получил предложения от клубов АПЛ и МЛС.

В текущем сезоне Бэйл провел 5 матчей за «Реал», в которых забил один гол.