Тренер «Валенсии» поделился эмоциями после поражения от «Барселоны»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас высказался по поводу поражения от «Барселоны» (1:4) в матче ла лиги.

«Обидно за наших болельщиков, они этого не заслужили. Можно проиграть, но не с таким счетом. У меня есть амбиции, я хочу улучшать наши результаты. Сейчас у нас очень неудачный отрезок. Конечно, я разочарован и зол. Это не то, чего я ждал, когда приходил в «Валенсию», — цитирует Бордаласа Marca.

В этом сезоне «Валенсия» набрала 30 очков в 25 матчах ла лиги, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.