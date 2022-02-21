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Сегодня, 07:38

Тренер «Валенсии» поделился эмоциями после поражения от «Барселоны»

Главный тренер «Валенсии» разочарован результатом матча с «Барселоной»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас высказался по поводу поражения от «Барселоны» (1:4) в матче ла лиги.

«Обидно за наших болельщиков, они этого не заслужили. Можно проиграть, но не с таким счетом. У меня есть амбиции, я хочу улучшать наши результаты. Сейчас у нас очень неудачный отрезок. Конечно, я разочарован и зол. Это не то, чего я ждал, когда приходил в «Валенсию», — цитирует Бордаласа Marca.

В этом сезоне «Валенсия» набрала 30 очков в 25 матчах ла лиги, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

ФК Барселона
ФК Валенсия
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 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
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 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
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 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
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