Тренер «Валенсии» поделился эмоциями после поражения от «Барселоны»
Главный тренер «Валенсии» разочарован результатом матча с «Барселоной»
Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас высказался по поводу поражения от «Барселоны» (1:4) в матче ла лиги.
«Обидно за наших болельщиков, они этого не заслужили. Можно проиграть, но не с таким счетом. У меня есть амбиции, я хочу улучшать наши результаты. Сейчас у нас очень неудачный отрезок. Конечно, я разочарован и зол. Это не то, чего я ждал, когда приходил в «Валенсию», — цитирует Бордаласа Marca.
В этом сезоне «Валенсия» набрала 30 очков в 25 матчах ла лиги, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|
2
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|
3
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|
4
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|
5
|Атлетико
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|
8
|Атлетик
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|
9
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|
12
|Валенсия
|25
|7
|9
|9
|37-42
|30
|
13
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|
14
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
18
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|
19
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|
20
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|3 : 0
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|1 : 1
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|1 : 4
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|2 : 1
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|4 : 0
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|19
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|23
|1
|4
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