Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дубль Борхи Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Гранадой»

10 мая 2021, 23:52
Теги:

«Бетис» победил «Гранаду» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Борха Иглесиас. У гостей отличился Дарвин Мачис.

«Бетис» набрал 54 очка и занимает шестое место. У «Гранады» 45 очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

35-й тур

«Бетис» — «Гранада» — 2:1 (1:0)

Голы: Борха Иглесиас, 39 (1:0). Мачис, 66 (1:1). Борха Иглесиас, 87 (2:1).

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Бартра, Миранда, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 89), Виллиам Карвалью (Родри, 80), Родригес, Хоакин (Тельо, 72), Борха Иглесиас, Руибаль (Лайнес, 72).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Дуарте (Перес, 76), Х.Санчес, Монторо (Вико, 13. Диас, 77), Гоналон, Эррера (Брайс, 63), Мачис (Хорхе Молина, 77), Пуэртас, Суарес.

Предупреждения: Монторо, 12. Виктор Руис, 55. Пуэртас, 57. Хоакин, 64. Брайс, 69. Кини, 90+1.

Судья: Сото Градо.

10 мая. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Бетис — Гранада

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут
В РФПИ рассказали о победе над COVID-19 в Сан-Марино благодаря «Спутник V»
Момент обнаружения в кафе девочки со следами истязаний попал на камеру
Видео: как чувствует себя нерпенок из села Моторное

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд