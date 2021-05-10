Дубль Борхи Иглесиаса принес «Бетису» победу над «Гранадой»
«Бетис» победил «Гранаду» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе победителей сделал Борха Иглесиас. У гостей отличился Дарвин Мачис.
«Бетис» набрал 54 очка и занимает шестое место. У «Гранады» 45 очков и десятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
35-й тур
«Бетис» — «Гранада» — 2:1 (1:0)
Голы: Борха Иглесиас, 39 (1:0). Мачис, 66 (1:1). Борха Иглесиас, 87 (2:1).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Бартра, Миранда, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 89), Виллиам Карвалью (Родри, 80), Родригес, Хоакин (Тельо, 72), Борха Иглесиас, Руибаль (Лайнес, 72).
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Дуарте (Перес, 76), Х.Санчес, Монторо (Вико, 13. Диас, 77), Гоналон, Эррера (Брайс, 63), Мачис (Хорхе Молина, 77), Пуэртас, Суарес.
Предупреждения: Монторо, 12. Виктор Руис, 55. Пуэртас, 57. Хоакин, 64. Брайс, 69. Кини, 90+1.
Судья: Сото Градо.
10 мая. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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