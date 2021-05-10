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«Барселона» возобновила переговоры с Депаем

23:12
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«Барселона» возобновила переговоры с представителями нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо. Стороны контактировали в январе, но каталонцы тогда не смогли договориться с французским клубом.

Главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман по-прежнему хочет видеть Депая в своей команде. Сам игрок тоже заинтересован в переходе к соотечественнику.

Каталонцы, однако, не спешат в переговорах с футболистом, несмотря на то, что его можно подписать бесплатно. Все будет зависеть от того, останется ли Куман во главе команды на следующий сезон. В совете директоров «Барселоны» нет единого мнения по тренерскому вопросу.

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